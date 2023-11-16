Полузащитник сборной России Глебов: Можно сыграть со сборной Медиалиги

Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался о возможном товарищеском матче со сборной Медиалиги.

«Как разовая акция можно. Но в целом надо играть со сборными. Мне кажется, это больше медиаистория. Как выставочный матч», - приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, что 1 декабря сборная Медиалиги в Каспийске сыграет товарищеский матч против сборной Первой лиги.

Сборная России же временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против сборной Кубы в Волгограде.