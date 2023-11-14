Тренер «Динамо» Ойеволе: «Это уже не медиафутбол, это пенсионерский футбольчик»

Тренер московского «Динамо» Адесойе Ойеволе высказал своё мнение о медийном футболе.

Специалист отметил, что в медиафутболе должны играть артисты, бизнесмены и известные люди, но не бывшие футболисты, которые ранее выступали в клубах РПЛ и Первой лиги.

«Это уже не медиафутбол, это пенсионерский футбольчик. Для меня дворовый футбол поинтереснее», - приводит слова Ойеволе журналист Севастиан Терлецкий в своём телеграм-канале «Крысева | Медиа футбич».

Напомним, что в субботу, 18 ноября, в Москве на «ВТБ Арене» состоится товарищеский матч между «Динамо» и медийной командой 2DROTS.