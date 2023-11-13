Аршавин: Я даже за миллион не пойду в Медиалигу, вы меня бесите

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, за какую сумму он готов сыграть в Медийной футбольной лиге. Ранее экс-игрок неоднократно заявлял, что не собирается участвовать в МФЛ.

— Я подумал, что вы можете миллион дать, но я даже за миллион даже к вам не пойду. Вы меня бесите, ваша банда, сообщество. Для меня это не про футбол. Про что? Уже ни про что, у вас там играют одни футболисты, блогеров не осталось, — заявил Аршавин телеграм-каналу «Крысева | Медиа футбич».

На данный момент 42-летний Аршавин занимает должность заместителя генерального директора санкт-петербургского «Зенита».