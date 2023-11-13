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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Аршавин: Я даже за миллион не пойду в Медиалигу, вы меня бесите

13 Ноября 2023 • 21:02 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, за какую сумму он готов сыграть в Медийной футбольной лиге. Ранее экс-игрок неоднократно заявлял, что не собирается участвовать в МФЛ.

— Я подумал, что вы можете миллион дать, но я даже за миллион даже к вам не пойду. Вы меня бесите, ваша банда, сообщество. Для меня это не про футбол. Про что? Уже ни про что, у вас там играют одни футболисты, блогеров не осталось, — заявил Аршавин телеграм-каналу «Крысева | Медиа футбич».

На данный момент 42-летний Аршавин занимает должность заместителя генерального директора санкт-петербургского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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