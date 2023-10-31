Аршавин высказался о возможном тренерстве в Медиалиге

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, готов ли он начать свою тренерскую карьеру в Медиалиге.

Экс-игрок сборной России отметил, что ему для начала нужно получить тренерскую лицензию, а потому уже нужно будет смотреть по ситуации.

«Чисто Питер» не рассматриваю, там Владислав Николаевич [Радимов] вцепился в это место. Я к Медиалиге вообще не хочу иметь никакого отношения», - приводит слова Аршавина «РИА Новости».

Напомним, что недавно завершился четвёртый сезон Медийной футбольной лиги, в котором победу одержала команда «Титан», в финале оказавшись сильнее Broke Boys по итогам серии буллитальти.