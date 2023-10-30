Соболев и Джикия распустили свой футбольный клуб «Бей-Беги»

Футболисты московского «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия распустили свой медийный футбольный клуб «Бей-Беги», об этом сообщил президент МФЛ Николай Осипов.

«Её не будет в следующем сезоне, потому что команда перестала существовать. Возродиться она может, если Георгий и Иракли захотят продолжать заниматься медиафутболом. Насколько я знаю, Саня перегорел», - заявил Осипов на шоу Any Given Monday.

Напомним, что «Бей-Беги» был летом прошлого года и участвовал в трех последних сезонах Медийной футбольной лиги. Лучший результат — четвёртое место в третьем сезоне МФЛ.

За команду выступал экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко.