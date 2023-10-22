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Медийная футбольная лига (МФЛ)

«Титан» впервые в истории выиграл Медиалигу

22 Октября 2023 • 22:07 Комментировать
ФК БроукБойз
1:1
ФК Титан

Воскресным вечером в Волгограде завершился четвёртый розыгрыш Медиалиги. Победу в турнире одержал ФК «Титан». Триумфатор соревнования не только сравнял счёт в последней атаке во время матча, но и обыграл соперника, «БроукБойз» по буллиталити – 4:3.

На 89-й минуте голом в составе «броуков» отметился Илья Давыдов, однако через две минуты, на первой добавленной отличился в стане соперника Никита Кашаев.

В буллиталити решающий удар у хозяев при счёте 3:4 не реализовал Эдуард Саргсян – в итоге сейв голкипера принёс «Титану» трофей.

Отметим, что главный матч турнира прошёл на «Волгоград Арене», а посетили его порядка 20 тыс. человек. Третье место МФЛ-4, напомним, занял клуб «Эгриси».

Протокол игры  
ФК БроукБойз1:1ФК Титан
(1:0) Давыдов Илья (DAVYD)99'  
  108'Кашаев Никита (NIKSSON) (1:1)
Зириков Иван (ZIRIKOV)Рзаев Мушвиг (MUMUSH)Давыдов Илья (DAVYD)Киряков СергейПлешко Евгений (JEKI4)Гилязутдинов Илья (GILYA)Мазуров Илья (MAZUR)  104'Соснин Антон (SOSNIN)Абукассим Раджаб (БЕЛГА)Чёрный Вадим (CHERNIY)Корж Константин (KORZH)
Запасные: Иорби Альберт (АЛЬБЕРТ)Мутаз Абушина (ABOUSHINA)Егоров Дмитрий (EGOROV)Кузьмин Артём (RISENHAHA)Щекочихин Виктор (SHCHEKOCHIKHIN)Коробов Григорий (ГРИНЯ)Романов Леонид (ROMANOFF)Крохин Дмитрий (KROKHA)Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)Андреев Александр (ANDREEV)Ткачук Александр (TKACHUK!)Шинкаренко Антон (SHINA)Саргсян Эдуард (SARGSYAN)Мирзоалиев Табриз (TABO JR)Макеев Даниил (MAKEEV)Эльмабрук Аюб
Межиев Арби (ARBI)Харламов Сергей (KHARLAMOV)Пискунов Антон (PISKUNOV)Деобальд Павел (DEO)Шустиков Сергей (SHUST)Шульга КириллРахмани Адель (RAHMANI)Бирюков Кирилл (BIRYA)  73'Шахбанов Гамид (GAMA)Киселёв Алексей (KISELEV)Дворников Фёдор
Запасные: Кашаев Никита (NIKSSON)Алумона Александр (АЛУМОНА)Алтунин АнтонМаврин Василий (MAVRIN)  84'  117'Зайка Денис (ZAY)Шепляков Александр (SHEPLYAKOV)Кузьмин Артём (KUZYA)Лазовская Софья (SOFI)Тавузян Артур (TAVUZIAN)Крестин Никита (KREST)Лушников Дмитрий (LUSHNIKOV)Зуев Артём (ZUZU)Белозёрцев Геннадий (GENDUZI)Шестаков Кирилл (SHEST 2.0)Кашин Даниил (KASHA)Шульга Егор
22 октября.

 

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Титан медиалига БроукБойз
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