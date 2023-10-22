«Титан» впервые в истории выиграл Медиалигу

Воскресным вечером в Волгограде завершился четвёртый розыгрыш Медиалиги. Победу в турнире одержал ФК «Титан». Триумфатор соревнования не только сравнял счёт в последней атаке во время матча, но и обыграл соперника, «БроукБойз» по буллиталити – 4:3.

На 89-й минуте голом в составе «броуков» отметился Илья Давыдов, однако через две минуты, на первой добавленной отличился в стане соперника Никита Кашаев.

В буллиталити решающий удар у хозяев при счёте 3:4 не реализовал Эдуард Саргсян – в итоге сейв голкипера принёс «Титану» трофей.

Отметим, что главный матч турнира прошёл на «Волгоград Арене», а посетили его порядка 20 тыс. человек. Третье место МФЛ-4, напомним, занял клуб «Эгриси».