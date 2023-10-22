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Медийная футбольная лига (МФЛ)

​Уткин пустил слезу после завоевания «Эгриси» бронзы в Медиалиге видео

22 Октября 2023 • 17:41 Комментировать
ФК Эгриси
1:1
FC Fight Nights

Команда «Эгриси» стала бронзовым призёром Медиалиги. После победы руководитель «Эгриси» Василий Уткин не сдержал эмоций и пустил слезу. Видео было опубликовано в социальных сетях.

 

Уткин - известный журналист и комментатор. Он может похвастаться тем, что является одним из наиболее цитируемых журналистов в мире российского футбола.

Стоит сказать, что в последние годы Медиалига пользуется популярностью за счёт участия в ней известных личностей. Во втором подряд сезоне клубы из Медиалиги получили приглашения в розыгрыш Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин эгриси
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