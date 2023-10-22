Команда «Эгриси» стала бронзовым призёром Медиалиги. После победы руководитель «Эгриси» Василий Уткин не сдержал эмоций и пустил слезу. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Уткин - известный журналист и комментатор. Он может похвастаться тем, что является одним из наиболее цитируемых журналистов в мире российского футбола.

Стоит сказать, что в последние годы Медиалига пользуется популярностью за счёт участия в ней известных личностей. Во втором подряд сезоне клубы из Медиалиги получили приглашения в розыгрыш Кубка России.