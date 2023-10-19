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Медийная футбольная лига (МФЛ)

​В РФС высказались о возможном матче сборной России против сборной Медиалиги

19 Октября 2023 • 16:57 Комментировать

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает должность генерального секретаря, высказался насчёт возможности проведения товарищеского матча между сборной России и сборной Медиалиги.

Ранее о желании провести такую игру сообщил Николай Осипов – основатель Медиалиги.

«Мы общаемся с ним, но такой матч - всё-таки больше промо мероприятие, чем спортивное. Можно сыграть со сборной ЮФЛ, можно сыграть с молодёжной сборной. И это всё же будут медийные события», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Генеральный секретарь РФС отметил, что сборной России важно играть именно с национальными командами других стран. При этом он допустил игру против сборной Медиалиги в будущем.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Максим Митрофанов медиалига
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