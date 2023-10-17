Бывшего футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова разыскивают судебные приставы, так как он не заплатил 205 тысяч рублей риэлторам за услуги по продаже квартиры в Москве, об этом сообщает телеграм-канал Shot. Отмечается, что президент медийной команды «Родина Медиа» не сможет выехать за рубеж, если не погасит долг.

Как сообщает источник, экс-игрок сборной России заключил договор с риэлторами по поиску покупателя на четырёхкомнатную квартиру в районе Тропарёво, которая была продана за 65 миллионов рублей, но после этого Тарасов не заплатил за свои услуги, а агентство недвижимости обратилось в суд и выиграло дело.

Стоит отметить, что Тарасову, которому сейчас 36 лет, еще не объявлял о завершении профессиональной карьеры.