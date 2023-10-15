«Титан» и Broke Boys сыграют в финале четвёртого сезона МФЛ

Стали известны финалисты четвёртого сезона Медийной футбольной лиги.

В матче за титул сыграют «Титан» и Broke Boys.

В полуфинальных матчах «Титан» оказался сильнее команды Fight Nights со счётом 2:0, а судьбу матча между Broke Boys и «Эгриси» решила серия буллитальти (буллиты + пенальти), где победу со счётом 3:2 одержали «броуки».

Матч за третье место четвёртого сезона МФЛ

«Эгриси» — Fight Nights;

Финал четвёртого сезона МФЛ

Broke Boys — «Титан».

Обе игры пройдут на домашней арене волгоградского «Ротора» 22 октября (воскресенье). Точное время на данный момент неизвестно.