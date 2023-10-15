«Титан» и Broke Boys сыграют в финале четвёртого сезона МФЛ

Стали известны финалисты четвёртого сезона Медийной футбольной лиги.
В матче за титул сыграют «Титан» и Broke Boys.
В полуфинальных матчах «Титан» оказался сильнее команды Fight Nights со счётом 2:0, а судьбу матча между Broke Boys и «Эгриси» решила серия буллитальти (буллиты + пенальти), где победу со счётом 3:2 одержали «броуки».
- Матч за третье место четвёртого сезона МФЛ
«Эгриси» — Fight Nights;
- Финал четвёртого сезона МФЛ
Broke Boys — «Титан».
Обе игры пройдут на домашней арене волгоградского «Ротора» 22 октября (воскресенье). Точное время на данный момент неизвестно.
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