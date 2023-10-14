Определён город, в котором пройдёт финал Медиалиги

Определен город, в котором состоится финальный матч нынешнего розыгрыша Медиалиги. Им стал Волгоград, сообщает пресс-служба соревнования.

Местом финала станет крупнейший стадион города, видевший матчи чемпионата мира в 2018 году – «Волгоград Арена». Также на нём пройдёт матч за третье место. Обе игры пройдут через неделю – 22 октября.

Напомним, в первом поединке за путевку в финальный поединок сражаются команды Fight Nights и «Титан» - игра проходит в эти минуты в Минске. Вторую пару полуфиналистов составили «Броук Бойз» и «Эгриси», матч между ними пройдёт завтра, 15 октября в Калининграде.