Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
10000 ₽ Получить
Реклама, ligastavok.ru
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
10000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10000 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
1000 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
7000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Медийная футбольная лига (МФЛ)

Названы даты матчей полуфинала Медиалиги

10 Октября 2023 • 09:35 Комментировать

В плей-офф нынешнего розыгрыша Медиалиги определились полуфинальные пары.

В первом поединке за путевку в финальный поединок поборются команды Fight Nights и «Титан». Встреча состоится 14 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе в Минске (Беларусь).

Вторую пару полуфиналистов составили «Броук Бойз» и «Эгриси». Данное противостояние состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде 15 октября. Начало поединка запланировано в 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Титан Fight Nights БроукБойз эгриси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
10000 ₽ Получить
Реклама, ligastavok.ru
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
10000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10000 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
1000 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
7000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
09:35 · Медиалига
Названы даты матчей полуфинала Медиалиги
07 Октября
17:02 · Медиалига
2DROTS вылетели из четвёртого сезона МФЛ на стадии 1/4 финала, уступив команде Василия Уткина
06 Октября
09:33 · Медиалига
Названа дата матчей «Родины Медиа» и «Амкала» в 1/4 финала Медиалиги
01 Октября
23:00 · Медиалига
Александр Медведев оценил свой дебют за медийную команду «Чисто Питер»
13:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Митрюшкин: «2DROTS рановато в РПЛ, следующий шаг - профессиональный футбол»
29 Сентября
11:21 · Кубок России
Терехов: «На первой минуте 2DROTS пожалели — должно было быть удаление»
28 Сентября
23:33 · Россия. Премьер-лига
Матч между 2DROTS и московским «Динамо» запланирован на 19 ноября
22:07 · Кубок России
Полузащитник «Химок» Магомедов: 2DROTS могли бы конкурировать в Первой лиге
26 Сентября
16:07 · Россия. Премьер-лига
Нападающий 2DROTS Гаучо высказался о возможном переходе в «Пари НН»
14 Сентября
15:33 · Медиалига
Василий Уткин перекрасил волосы в жёлтый цвет
10 Сентября
19:33 · Медиалига
Глушаков забил за медийную команду Broke Boys
07 Сентября
13:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА Медиа» примет участие в в Дальневосточной Медиалиге
12:34 · Медиалига
Кутепов: Про Медиалигу не думал
05 Сентября
16:42 · Россия. Премьер-лига
Панасюк: 2DROTS может сыграть со «Спартаком» и узнать — кто самая народная команда 1
01 Сентября
13:52 · Медиалига
Кырнац: «Сейчас можно сказать, что Россия - медиафутбольная страна» эксклюзив
Все новости