Названы даты матчей полуфинала Медиалиги

В плей-офф нынешнего розыгрыша Медиалиги определились полуфинальные пары.

В первом поединке за путевку в финальный поединок поборются команды Fight Nights и «Титан». Встреча состоится 14 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе в Минске (Беларусь).

Вторую пару полуфиналистов составили «Броук Бойз» и «Эгриси». Данное противостояние состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде 15 октября. Начало поединка запланировано в 20:00 по московскому времени.