2DROTS вылетели из четвёртого сезона МФЛ на стадии 1/4 финала, уступив команде Василия Уткина

Завершился четвертьфинальный матч четвёртого сезона Медийной футбольной лиги между двукратным победителем МФЛ 2DROTS и «Эгриси».
2DROTS, который дошёл до четвёртого раунда плей-офф Пути регионов Кубка России, неожиданно уступил команде Василия Уткина по итогам серии буллитальти (пенальти + буллиты), завершив основное время вничью со счётом 0:0.
А полуфинале «Эгриси» сыграет с победителем пары «Народная команда» - Broke Boys.
В других четвертьфиналах встретятся: «Родина Медиа» - «Титан» и «Амкал» - Fight Nights.
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