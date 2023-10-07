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Медийная футбольная лига (МФЛ)

2DROTS вылетели из четвёртого сезона МФЛ на стадии 1/4 финала, уступив команде Василия Уткина

07 Октября 2023 • 17:02 Комментировать

Завершился четвертьфинальный матч четвёртого сезона Медийной футбольной лиги между двукратным победителем МФЛ 2DROTS и «Эгриси».

2DROTS, который дошёл до четвёртого раунда плей-офф Пути регионов Кубка России, неожиданно уступил команде Василия Уткина по итогам серии буллитальти (пенальти + буллиты), завершив основное время вничью со счётом 0:0.

А полуфинале «Эгриси» сыграет с победителем пары «Народная команда» - Broke Boys.

В других четвертьфиналах встретятся: «Родина Медиа» - «Титан» и «Амкал» - Fight Nights. 

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Евро-Футбол.Ру,
2DROTS эгриси
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