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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Названа дата матчей «Родины Медиа» и «Амкала» в 1/4 финала Медиалиги

06 Октября 2023 • 09:33 Комментировать

В Медиалиге наступила стадия матчей плей-офф. Стали известны даты двух поединков, об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В первом поединке ¼ финала сойдутся «Родина Медиа» и «Титан». Встреча пройдет 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Во втором матче четвертьфинальной стадии силами померяются «Амкал» и Fight Nights. Это противостояние состоится 8 октября и начнется в 19:00 по столичному времени.

Местом проведения вышеназванных матчей утвержден стадион «Мордовия-Арена» в Саранске.

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Евро-Футбол.Ру,
Титан Амкал Fight Nights Родина Медиа
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Названа дата матчей «Родины Медиа» и «Амкала» в 1/4 финала Медиалиги
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