Названа дата матчей «Родины Медиа» и «Амкала» в 1/4 финала Медиалиги

В Медиалиге наступила стадия матчей плей-офф. Стали известны даты двух поединков, об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В первом поединке ¼ финала сойдутся «Родина Медиа» и «Титан». Встреча пройдет 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Во втором матче четвертьфинальной стадии силами померяются «Амкал» и Fight Nights. Это противостояние состоится 8 октября и начнется в 19:00 по столичному времени.

Местом проведения вышеназванных матчей утвержден стадион «Мордовия-Арена» в Саранске.