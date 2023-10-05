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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Луценко: «У меня было где-то пять предложений из Медиалиги» эксклюзив

05 Октября 2023 • 19:55 Комментировать

Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о предложениях из Медиалиги.

- Может быть такое, что мы увидим вас в Медиалиге?

- Ко мне обращались медиакоманды, было порядка пяти предложений. Я не готов к Медиалиге. Отношусь к ней нейтрально, никаких эмоций не испытываю. Прекрасно понимаю, что 80% игроков там — это профессионалы, которые преследуют свои цели. Кто-то хочет получить побольше подписчиков, кто-то — попасть в профессиональные клубы. Я с соцсетями сам не дружу, у меня из них только WhatsApp (смеётся). Мне подписчики не нужны, цели своего пребывания там я не вижу.

Полное интервью с Евгением Луценко выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 6 октября, в 10:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Луценко
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