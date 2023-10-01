Александр Медведев оценил свой дебют за медийную команду «Чисто Питер»

Председатель правления совета директоров питерского «Зенита» Александр Медведев высказался о своём дебюте за медийную команду «Чисто Питер».

Сегодня, 1 октября, 68-летний спортивный функционер вышел на поле в стартовом составе в игре группового этапа четвёртого сезона МФЛ против команды ФК «10» с капитанской повязкой и сыграл три минуты.

«Отдал все силы. Я не на сто процентов готов, поэтому сыграл немного, но игрой своей доволен. Теперь нас ждет плей‑офф, будем готовиться дальше», - приводит слова Медведева «Матч ТВ».

«Чисто Питер» одержал победу со счётом 2:1 вышел в плей-офф турнира.