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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Александр Медведев оценил свой дебют за медийную команду «Чисто Питер»

01 Октября 2023 • 23:00 Комментировать
ФК Чисто Питер
2:1
ФК 10
окончен

Председатель правления совета директоров питерского «Зенита» Александр Медведев высказался о своём дебюте за медийную команду «Чисто Питер».

Сегодня, 1 октября, 68-летний спортивный функционер вышел на поле в стартовом составе в игре группового этапа четвёртого сезона МФЛ против команды ФК «10» с капитанской повязкой и сыграл три минуты.

«Отдал все силы. Я не на сто процентов готов, поэтому сыграл немного, но игрой своей доволен. Теперь нас ждет плей‑офф, будем готовиться дальше», - приводит слова Медведева «Матч ТВ».

«Чисто Питер» одержал победу со счётом 2:1 вышел в плей-офф турнира. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Медведев Чисто Питер
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