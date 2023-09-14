Известный спортивный журналист Василий Уткин перекрасил волосы в жёлтый цвет.

Уткин заявил, что ему захотелось совершить безумный поступок в честь своего клуба «Эгриси», который выступает в Медиалиге.

«Вы смотрите на мою жёлтую шевелюру. Вы, наверное, шокированы. Я и сам шокирован, честно говоря. Моя команда «Эгриси», мои друзья, которые за неё играют, я за неё играть не могу — я поле сломаю, а вместе с полем и себя», — заявил Уткин.

В текущем розыгрыше Медиалиги «Эгриси» успел провести один матч, в котором потерпел поражение от «Родины Медиа» (0:3). Сейчас команда Уткина занимает пятое место в турнирной таблице группы А.