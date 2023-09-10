Глушаков забил за медийную команду Broke Boys

Сейчас проходит матч второго тура группового этапа четвёртого сезона Медийной футбольной лиги между командами Fight Nights и Broke Boys.

На 30-гй минуте матча в составе «броуков» забитым мячом отметился бывший футболист сборной России Денис Глушаков, который удачно воспользовался грубой ошибкой соперников, тем самым упрочив преимущество своей команды.

Напомним, что 36-летний футболист ещё не объявлял о завершении профессиональной карьеры. Последним его клубом был «Пари НН».

Стоит отметить, что Глушаков уже играл в Медиалиге, в первом и втором сезонах он представлял команду Reality.