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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Глушаков забил за медийную команду Broke Boys

10 Сентября 2023 • 19:33 Комментировать
FC Fight Nights
...
ФК БроукБойз
Через -3 ч. 0 мин.

Сейчас проходит матч второго тура группового этапа четвёртого сезона Медийной футбольной лиги между командами Fight Nights и Broke Boys.

На 30-гй минуте матча в составе «броуков» забитым мячом отметился бывший футболист сборной России Денис Глушаков, который удачно воспользовался грубой ошибкой соперников, тем самым упрочив преимущество своей команды. 

Напомним, что 36-летний футболист ещё не объявлял о завершении профессиональной карьеры. Последним его клубом был «Пари НН».

Стоит отметить, что Глушаков уже играл в Медиалиге, в первом и втором сезонах он представлял команду Reality.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Broke Boys
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