Кутепов: Про Медиалигу не думал

Защитник московского «Велеса» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к Медиалиге.

Экс-игрок московского «Спартака» отметил, что пока не думал о переходе в медийный футбол, он один раз посетил матч «Народной команды», но дал понять, что был исключительно как гость.

«Там есть ребята, с которыми мы знакомы или раньше играли вместе — Саша Прудников, Рома Шишкин, Антон Ходырев, Валя Винниченко. Это был просто дружеский визит», - приводит слова Кутепова Sport24.

Напомним, что 30-летний футболист подписал контракт со столичным клубом на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.