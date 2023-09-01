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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Кырнац: «Сейчас можно сказать, что Россия - медиафутбольная страна» эксклюзив

01 Сентября 2023 • 13:52 Комментировать

Экс-голкипер московского ЦСКА Георгий Кырнац, который в настоящее время является футболистом медийной команды «10», в интервью корреспонденту сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» заявил, что считает Россию медиафутбольной страной.

- Россия - медиафутбольная страна?

- Сейчас уже можно так сказать.

- Россия - футбольная страна?

- Сейчас уже меньше, чем год назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Георгий Кырнац
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