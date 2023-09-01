Экс-голкипер московского ЦСКА Георгий Кырнац, который в настоящее время является футболистом медийной команды «10», в интервью корреспонденту сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» заявил, что считает Россию медиафутбольной страной.

- Россия - медиафутбольная страна?

- Сейчас уже можно так сказать.

- Россия - футбольная страна?

- Сейчас уже меньше, чем год назад.

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