Экс-голкипер московского ЦСКА Георгий Кырнац в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» назвал лучших вратарей мира.

- Кто сейчас лучший в мире с точки зрения вратарского мастерства?

- Наверное, Эдерсон. Ещё мне очень нравится Куртуа. Посмотрим, сможет ли он восстановиться после травмы. Эдерсон очень современно играет, а зрители видят, как Гвардиола через него реализует свои идеи. Сейчас вратарь является неотъемлемой частью всего тактического рисунка команды.

- А Куртуа?

- Он просто всесторонне развитый голкипер, который защищает цвета симпатизирующего мне клуба. Пожалуй, они оба на сегодняшний день лучшие голкиперы мира.

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