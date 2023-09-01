Бывший вратарь московского ЦСКА, а в настоящий момент игрок медийного клуба «10» Георгий Кырнац рассказал о своей учебе. Слова 25-летнего футболиста передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Несколько лет назад вы говорили, что хотите получить высшее образование. Удалось?

- Да, год назад я получил диплом магистра. Окончил московский университет физической культуры.

- Какая специальность?

- Подготовка спортивного резерва.

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