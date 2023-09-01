Кырнац: «Я ещё могу появиться в профессиональном клубе»

Бывший вратарь московского ЦСКА Георгий Кырнац, ныне выступающий в Медиалиге за команду «10», не исключил своего возвращения в профессиональный клуб. Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Сейчас ваша профессиональная карьера приостановлена, но теоретически мы всё ещё можем увидеть вас в профессиональном клубе?

- Да, всё верно.

Кырнац является воспитанником академии ЦСКА. Последним профессиональным клубом 25-летнего голкипера был «СКА-Хабаровск».

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