Бывший вратарь ЦСКА, а ныне игрок медийного клуба «10» Георгий Кырнац рассказал в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» о других вариантах продолжения карьеры, которые ему поступали.

- У вас были другие варианты продолжения карьеры? Или после СКА на вас вышла только «десятка»?

- От профессиональных команд предложения были, но они меня не устраивали. Ездить в одну сторону два с половиной часа, а потом возвращаться домой и получать за это в месяц 20-25 тысяч - не очень интересно.

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