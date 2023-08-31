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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Кырнац: «Азамат с головой в ФК «10» эксклюзив

31 Августа 2023 • 20:07 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА Георгий Кырнац, сейчас выступающий за футбольный клуб «10» в Медиалиге, в интревью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об Азамате Мусагалиеве.

- Александр Сапета, тоже выступающий за ФК «10», рассказывал мне, что Азамат Мусагалиев сильно вовлечён в жизнь клуба. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Присоединяюсь к словам Александра. Азамат с головой в команде. Думаю, он даже решает бытовые проблемы некоторых игроков. Он очень интересуется тем, что происходит в команде, и всем, что с ней связано. Он максимально вовлечён в процесс.

- Как часто команда собирается на тренировки?

- Не знаю, можно ли мне рассказывать об этом. Относительно предыдущих сезонов количество тренировок выросло, а качество улучшилось.

Полное интервью с голкипером выйдет завтра, 1 сентября, на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 10:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Георгий Кырнац Азамат Мусагалиев ФК 10
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