Бывший вратарь московского ЦСКА Георгий Кырнац, сейчас выступающий за футбольный клуб «10» в Медиалиге, оценил состояние профессионального российского футбола на сегодняшний день.

- Перейдём к традиционному блицу. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...

- В упадке. Мы варимся в своём болоте.

- С чем это связано?

- С изоляцией.

Совсем скоро стартует четвертый сезон Медийной футбольной лиги. В первом туре новой кампании ФК «10» встретится с «Дружиной». Матч пройдет 2 сентября и начнется в 15:00 по мск.

Полное интервью с голкипером выйдет завтра, 1 сентября, на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 10:00 по московскому времени.