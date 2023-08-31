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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Кырнац: «Сейчас российский футбол в упадке» эксклюзив

31 Августа 2023 • 18:00 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА Георгий Кырнац, сейчас выступающий за футбольный клуб «10» в Медиалиге, оценил состояние профессионального российского футбола на сегодняшний день.

- Перейдём к традиционному блицу. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...

- В упадке. Мы варимся в своём болоте.

- С чем это связано?

- С изоляцией.

Совсем скоро стартует четвертый сезон Медийной футбольной лиги. В первом туре новой кампании ФК «10» встретится с «Дружиной». Матч пройдет 2 сентября и начнется в 15:00 по мск.

Полное интервью с голкипером выйдет завтра, 1 сентября, на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 10:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Георгий Кырнац ФК 10
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