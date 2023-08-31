Бывший вратарь московского ЦСКА Георгий Кырнац, сейчас выступающий за футбольный клуб «10» в Медиалиге, оценил состояние профессионального российского футбола на сегодняшний день.
- Перейдём к традиционному блицу. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...
- В упадке. Мы варимся в своём болоте.
- С чем это связано?
- С изоляцией.
Совсем скоро стартует четвертый сезон Медийной футбольной лиги. В первом туре новой кампании ФК «10» встретится с «Дружиной». Матч пройдет 2 сентября и начнется в 15:00 по мск.
Полное интервью с голкипером выйдет завтра, 1 сентября, на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 10:00 по московскому времени.
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