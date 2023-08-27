Определились участники четвёртого сезона Медиалиги

Сегодня, 27 августа, состоялись ответные стыковые матчи за право сыграть в четвёртом сезоне Медийной футбольной лиги. Определились все 20 участников, которые примут участие в турнире:

Группа А

«Родина Медиа»

GOATS

«Народная Команда»

«Эгриси»

Kickstown

Группа B

«Амкал»

«Сахалинец»

«Матч ТВ»

Bus

«Уралец»

Группа C

«Бей Беги»

«БроукБойз»

«Титан»

Fight Nights

Starmix

Группа D

2Drots

«10»

«Дружина»

«Деньги»

«Чисто Питер»

Напомним, что первые два сезона остались за командой 2DROTS, а в третьем сезоне «дроты» в финале потерпели поражение от «Родины Медиа», владельцами которой являются певец T-Killah и бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов.