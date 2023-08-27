Определились участники четвёртого сезона Медиалиги

Сегодня, 27 августа, состоялись ответные стыковые матчи за право сыграть в четвёртом сезоне Медийной футбольной лиги. Определились все 20 участников, которые примут участие в турнире:
Группа А
«Родина Медиа»
GOATS
«Народная Команда»
«Эгриси»
Kickstown
Группа B
«Амкал»
«Сахалинец»
«Матч ТВ»
Bus
«Уралец»
Группа C
«Бей Беги»
«БроукБойз»
«Титан»
Fight Nights
Starmix
Группа D
2Drots
«10»
«Дружина»
«Деньги»
«Чисто Питер»
Напомним, что первые два сезона остались за командой 2DROTS, а в третьем сезоне «дроты» в финале потерпели поражение от «Родины Медиа», владельцами которой являются певец T-Killah и бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов.
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