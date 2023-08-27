Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков примет участие в розыгрыше четвёртого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ), об этом в своём телеграм-канале сообщил Дэн Безопасность.

По данным источника, экс-игрок сборной России будет выступать за команду Broke Boys.

Напомним, что в первом и втором сезонах он играл за Reality.

36-летний футболист на данный момент не объявлял о завершении профессиональной карьеры. Последним его клубом был «Пари НН», с которым у него закончилось сотрудничество по окончании прошлого сезона.

На счету Глушакова 57 игр за национальную сборную России.