Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Медийная футбольная лига (МФЛ)

Глушаков примет участие в четвёртом сезоне МФЛ слухи

27 Августа 2023 • 22:22 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков примет участие в розыгрыше четвёртого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ), об этом в своём телеграм-канале сообщил Дэн Безопасность.

По данным источника, экс-игрок сборной России будет выступать за команду Broke Boys.

Напомним, что в первом и втором сезонах он играл за Reality.

36-летний футболист на данный момент не объявлял о завершении профессиональной карьеры. Последним его клубом был «Пари НН», с которым у него закончилось сотрудничество по окончании прошлого сезона.

На счету Глушакова 57 игр за национальную сборную России. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Медийная Футбольная лига МФЛ Broke Boys
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Августа
22:22 · Медиалига
Глушаков примет участие в четвёртом сезоне МФЛ слухи
18:03 · Медиалига
Аршавин высказался о возможном участии в Медиалиге
12:39 · Медиалига
Медведев хочет сыграть в Медиалиге за «Чисто Питер»
11:36 · Медиалига
В «Пари НН» рассказали, почему хотят создать медиаклуб
26 Августа
19:26 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» планирует создать свою медийную команду
18:54 · Медиалига
Глушаков: «Наверное, я заявлюсь в МФЛ»
14:20 · Медиалига
Ари не против сыграть в Медиалиге
25 Августа
18:37 · Россия. Премьер-лига
В «Амкаре» рассказали, как пермский клуб путали с «Амкалом»
10:40 · Медиалига
Погребняк стал игроком клуба «Чисто Питер»
24 Августа
14:07 · Кубок России
Колыванов: «Желательно таким командам, как «Амкал», никогда не проигрывать»
11:41 · Медиалига
Агент Чавеса сообщил, когда мексиканец прибудет в «Динамо»
23 Августа
21:26 · Кубок России
Колыванов назвал особенность матчей против медийных команд
21:15 · Медиалига
Колыванов объяснил, почему профессиональные игроки переходят в медийный футбол
17 Августа
21:24 · Россия. Премьер-лига
Матч «Динамо» - 2DROTS может не состояться 9 сентября слухи
16 Августа
22:05 · Медиалига
​Акинфеев высказал мнение о Медиалиге
Все новости