Аршавин высказался о возможном участии в Медиалиге

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном участии в Медийной футбольной лиге.

«Сыграть в Медиалиге? Конечно, нет. Меня даже в «Чисто Питер» не позвали», - приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, что медийный клуб «Чисто Питер» был организован этим летом, его возглавил бывший полузащитник питерского клуба Владислав Радимов.

«Чисто Питер» сегодня, 27 августа, проведёт ответный стыковой матч против команды NIKIFILINI за право сыграть в четвёртом сезоне МФЛ. Первый поединок завершился победу питерской команды со счётом 2:0.