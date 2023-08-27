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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Медведев хочет сыграть в Медиалиге за «Чисто Питер»

27 Августа 2023 • 12:39 Комментировать

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможном выходе на поле в составе медиаклуба «Чисто Питер».

«Сегодня не смогу сыграть, потому что у нас презентация команды СКА. Сыграть за «Чисто Питер» в будущем? Если буду проходить в состав, то намерен. Я готов бороться за место в основе», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что 68-летний Медведев находится в заявке команды «Чисто Питер». Функционер готов играть на позиции нападающего.

Сегодня, 27 августа, команда Владислава Радимова проведет ответный поединок против Nikifilini в рамках стыкового раунда Медийной футбольной лиги. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Чисто Питер
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