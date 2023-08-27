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Медийная футбольная лига (МФЛ)

В «Пари НН» рассказали, почему хотят создать медиаклуб

27 Августа 2023 • 11:36 Комментировать

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о возможном создании медиаклуба.

«Есть планы создать медийную команду. Мы сейчас активно это обсуждаем. Это делается с целью популяризации футбола в области», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что сейчас в Нижнем Новгороде зрители меньше внимания уделяют футболу, ориентируясь на хоккей и баскетбол, но это нужно исправлять. 

После шести туров «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. В следующем туре команда Сергея Юрана примет «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Давид Мелик-Гусейнов
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