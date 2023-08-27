В «Пари НН» рассказали, почему хотят создать медиаклуб

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о возможном создании медиаклуба.

«Есть планы создать медийную команду. Мы сейчас активно это обсуждаем. Это делается с целью популяризации футбола в области», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что сейчас в Нижнем Новгороде зрители меньше внимания уделяют футболу, ориентируясь на хоккей и баскетбол, но это нужно исправлять.

После шести туров «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. В следующем туре команда Сергея Юрана примет «Рубин».