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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Глушаков: «Наверное, я заявлюсь в МФЛ»

26 Августа 2023 • 18:54 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что планирует принять участие в четвертом сезоне Медийной футбольной лиги.

«Наверное, я заявлюсь в МФЛ — на всякий случай в одну команду, пока говорить не буду, куда. Чуть позже скажу, заявляюсь на всякий случай», - приводит слова Глушакова журналист Севастиан Терлецкий в своем телеграм-канале.

36-летний футболист на данный момент находится без работы. Последним его клубом был «Пари НН», с которым у него закончился контракт в конце прошлого сезона.

Стоит отметить, что Глушаков уже играл в МФЛ за команду Reality.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков МФЛ
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