Глушаков: «Наверное, я заявлюсь в МФЛ»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что планирует принять участие в четвертом сезоне Медийной футбольной лиги.

«Наверное, я заявлюсь в МФЛ — на всякий случай в одну команду, пока говорить не буду, куда. Чуть позже скажу, заявляюсь на всякий случай», - приводит слова Глушакова журналист Севастиан Терлецкий в своем телеграм-канале.

36-летний футболист на данный момент находится без работы. Последним его клубом был «Пари НН», с которым у него закончился контракт в конце прошлого сезона.

Стоит отметить, что Глушаков уже играл в МФЛ за команду Reality.