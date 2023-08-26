Ари не против сыграть в Медиалиге

Бывший игрок московского «Спартака» Ари рассказал, что планирует в ближайшее время приехать в Россию, чтобы принять участие в Медийной футбольной лиге.

Экс-игрок сборной России отметил, что у него есть несколько предложений от медийных команд, однако он пока не готов рассказывать о предложениях.

«Мне еще неделю играть здесь, в Бразилии, дальше — я свободен. Если поступит хорошее предложение, то приеду в Россию на месяц поиграть в Медиалиге», - приводит слова Ари Sport24.

Ари сейчас 37 лет, и он выступает за бразильский клуб «Атлетико Сеаренсе».