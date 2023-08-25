Погребняк стал игроком клуба «Чисто Питер»

Экс-нападающий национальной сборной России и петербургского «Зенита» Павел Погребняк присоединился к медийному клубу «Чисто Питер». Об этом посредством социальных сетей сообщил футболист команды Алексей Гасилин.

Главным тренером коллектива является Владислав Радимов. Цвета команды защищают известные нападающие Максим Канунников и Владимир Дядюн.

Ближайший матч «Чисто Питер» проведет против NIKIFILINI. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 27 августа.

Последним клубом Погребняка был екатеринбургский «Урал», который он покинул в 2021 году. В составе сборной России нападающий сыграл 33 поединка, отметившись восемью забитыми мячами.