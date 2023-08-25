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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Погребняк стал игроком клуба «Чисто Питер»

25 Августа 2023 • 10:40 Комментировать

Экс-нападающий национальной сборной России и петербургского «Зенита» Павел Погребняк присоединился к медийному клубу «Чисто Питер». Об этом посредством социальных сетей сообщил футболист команды Алексей Гасилин.

Главным тренером коллектива является Владислав Радимов. Цвета команды защищают известные нападающие Максим Канунников и Владимир Дядюн.

Ближайший матч «Чисто Питер» проведет против NIKIFILINI. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 27 августа.

Последним клубом Погребняка был екатеринбургский «Урал», который он покинул в 2021 году. В составе сборной России нападающий сыграл 33 поединка, отметившись восемью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Погребняк Чисто Питер
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