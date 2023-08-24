Агент Чавеса сообщил, когда мексиканец прибудет в «Динамо»

Футбольный агент Клаудио Курти, который представляет интересы мексиканского полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса, высказался насчет перехода своего клиента в московское «Динамо».

«Сегодня в 18:30 Луис уже будет в Москве. Все в порядке. Завтра он подпишет контракт с «Динамо», - передает слова Курти издание Sport24.

Ранее сообщалось, что «Динамо» провело необходимые финансовые операции по трансферу Чавеса.

Ближайший матч «бело-голубые» проведут против «Рубина». Встреча состоится 26 августа. После пяти туров команда занимает третье место в таблице РПЛ.

«Динамо» представило кавер песни «Солнце Монако», анонсировав трансфер Чавеса