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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Агент Чавеса сообщил, когда мексиканец прибудет в «Динамо»

24 Августа 2023 • 11:41 Комментировать

Футбольный агент Клаудио Курти, который представляет интересы мексиканского полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса, высказался насчет перехода своего клиента в московское «Динамо».

«Сегодня в 18:30 Луис уже будет в Москве. Все в порядке. Завтра он подпишет контракт с «Динамо», - передает слова Курти издание Sport24.

Ранее сообщалось, что «Динамо» провело необходимые финансовые операции по трансферу Чавеса.

Ближайший матч «бело-голубые» проведут против «Рубина». Встреча состоится 26 августа. После пяти туров команда занимает третье место в таблице РПЛ.

«Динамо» представило кавер песни «Солнце Монако», анонсировав трансфер Чавеса

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Луис Чавес
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