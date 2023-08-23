Колыванов объяснил, почему профессиональные игроки переходят в медийный футбол

Наставник ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов назвал причины, из-за которых профессиональные игроки переходят в медийный футбол.

«У них там нет столько игр, сколько у нас. Выбирают более лёгкий путь, чтобы зарабатывать деньги. А так, хорошие футболисты, против которых непросто играть», — заявил экс-футболист сборной России, чьи слова приводит «Газета.Ру». По его мнению, многие из футболистов медийных команд способны продолжить карьеру в профессиональных коллективах.

Напомним, что уже второй год подряд «Текстильщик» не даёт медийным клубам продолжить выступления в Кубке России. В нынешнем сезоне ивановцы остановили «Амкал» в серии пенальти, а в прошлом сезоне команда Колыванова аналогично прошла 2DROTS.