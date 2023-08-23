Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Медийная футбольная лига (МФЛ)

Колыванов объяснил, почему профессиональные игроки переходят в медийный футбол

23 Августа 2023 • 21:15 Комментировать

Наставник ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов назвал причины, из-за которых профессиональные игроки переходят в медийный футбол.

«У них там нет столько игр, сколько у нас. Выбирают более лёгкий путь, чтобы зарабатывать деньги. А так, хорошие футболисты, против которых непросто играть», — заявил экс-футболист сборной России, чьи слова приводит «Газета.Ру». По его мнению, многие из футболистов медийных команд способны продолжить карьеру в профессиональных коллективах.

Напомним, что уже второй год подряд «Текстильщик» не даёт медийным клубам продолжить выступления в Кубке России. В нынешнем сезоне ивановцы остановили «Амкал» в серии пенальти, а в прошлом сезоне команда Колыванова аналогично прошла 2DROTS.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Колыванов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
21:26 · Кубок России
Колыванов назвал особенность матчей против медийных команд
21:15 · Медиалига
Колыванов объяснил, почему профессиональные игроки переходят в медийный футбол
17 Августа
21:24 · Россия. Премьер-лига
Матч «Динамо» - 2DROTS может не состояться 9 сентября слухи
16 Августа
22:05 · Медиалига
​Акинфеев высказал мнение о Медиалиге
13 Августа
21:17 · Россия. Премьер-лига
Смолов - о своей мечте: «Не оказаться в Медиалиге»
10 Августа
12:49 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали, когда состоится игра против 2DROTS
06 Августа
23:24 · Россия. Премьер-лига
Бевеев: Если медиакоманды придут в РПЛ, это будет избиение
11:20 · Россия. Премьер-лига
Нападающий GOATS Лопес де Матос: «Дзюба продолжит карьеру в медийном футболе»
03 Августа
15:19 · Медиалига
В 2DROTS допускают переход в профессиональный футбол
02 Августа
22:10 · Медиалига
Талалаев высказался о возможной работе в Медиалиге
17:39 · Медиалига
​Смородская назвала Медиалигу «бредом»
17:15 · Кубок России
Попков назвал мечтой встречу «Амкала» в Кубке России с клубом РПЛ
16:54 · Кубок России
Гасилин оценил перспективы медиакоманд в Кубке России 1
01 Августа
10:38 · Медиалига
Сапета примет участие в матче медийной команды «Брадцы» эксклюзив
29 Июля
21:47 · Медиалига
Президент МФЛ отреагировал на новость о создании команды Дзюбой и Слуцким
Все новости