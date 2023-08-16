​Акинфеев высказал мнение о Медиалиге

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, будет ли он зарекаться от Медиалиги. Стоит сказать, что в последнее время медийный футбол является достаточно популярным. Несколько клубов даже получают путёвки в Кубок России.

«Да я не зарекаюсь в жизни», - сказал Акинфеев в ходе интервью для «Матч ТВ». Капитан ЦСКА отметил, что в последнее время он получает о Медиалиге больше вопросов, чем о профессиональном футболе.

«Это футбол? Да, это футбол! Я там не могу оказаться. Ещё раз повторю: это футбол, они там играют. 40–50% бывших футболистов, им это нравится. Шоу! Супер всё! Пожалуйста!» - сказал Акинфеев.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт 19 августа – против «Динамо» на выезде. После четырёх сыгранных туров команда Владимира Федотова имеет в своём активе девять зачётных баллов.