Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета, сейчас выступающий за медиафутбольный клуб «ФК 10», в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своём отношении к Медиалиге.

- Пока приставку «экс» не примеряешь?

- Нет, конечно! У меня сил полно и духа полно. Вижу, что могу показывать хороший качественный футбол. Многим молодым игрокам сейчас важно попасть в медиапространство и всё. Сейчас люди зачастую знают футбольных блогеров, которые делают челленджы, а профессиональных спортсменов не знают. Интересное время сейчас. В любом случае Медиалига — прикольная штука!

Полное интервью Сапеты выйдет завтра на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 10:00 по московскому времени.