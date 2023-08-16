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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Сапета: «Медиалига — прикольная штука!» эксклюзив

16 Августа 2023 • 21:12 Комментировать

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета, сейчас выступающий за медиафутбольный клуб «ФК 10», в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своём отношении к Медиалиге.

- Пока приставку «экс» не примеряешь?

- Нет, конечно! У меня сил полно и духа полно. Вижу, что могу показывать хороший качественный футбол. Многим молодым игрокам сейчас важно попасть в медиапространство и всё. Сейчас люди зачастую знают футбольных блогеров, которые делают челленджы, а профессиональных спортсменов не знают. Интересное время сейчас. В любом случае Медиалига — прикольная штука!

Полное интервью Сапеты выйдет завтра на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 10:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Сапета ФК 10
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