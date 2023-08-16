Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета, сейчас выступающий за клуб «ФК 10» в Мадиалиге, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своей жизни.

- Недавно ты завёл телеграм-канал. Что тебя сподвигло?

- Сейчас я тренируюсь и играю за «ФК 10», за команду Азамата [Мусагалиева]. Он очень любит футбол и многое делает для команды. Недавно мы сидели с другом, и он мне сказал: «Заведи телеграм-канал, почему нет?» Сразу создал, стараюсь туда выставлять свою жизнь. Потихоньку мои посты разлетаются. Почему бы и нет? Лучше поздно, чем никогда.

- Про жизнь. Из чего состоит твой сегодняшний день?

- Просыпаюсь, отвожу дочку в садик, а старшего сына на футбол. Он у меня играет на позиции левого полузащитника, сам левоногий. Выхожу на пробежку, в целом упражняюсь. Обычные житейские дела: куда-то съездить, решить проблему. В 9 вечера прихожу на тренировку, постоянно нахожусь в тонусе.

Полное интервью Александра Сапеты выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» 17 августа в 10:00 по московскому времени.