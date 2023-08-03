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Медийная футбольная лига (МФЛ)

В 2DROTS допускают переход в профессиональный футбол

03 Августа 2023 • 15:19 Комментировать

Команда 2DROTS, представляющая Медиалигу, преодолела первую стадию Кубка России, обыграв «Сахалин» со счётом 2:0. Евгений Бабенко и Никита Панасюк, которые основали эту команду, допускают выход 2DROTS на профессиональный уровень.                      

«Всё возможно, всё такими быстрыми шагами растёт и развивается, что можно реально не успеть оглянуться, как ты уже играешь с задачей выйти в Первую лигу», - сказал Панасюк, чьи слова приводит ТАСС.

При этом основатель 2DROTS отметил, что в настоящий момент команда получает удовольствие в Медиалиге, и не стоит ничего загадывать.

«Если мы дошли до Кубка России, то я думаю, что сделать пару шагов и дойти до РПЛ - тем более возможно», - высказался Панасюк.

Отметим, что на следующей стадии Кубка России 2DROTS сыграет против «Мурома». Игра пройдёт в период с 22 по 24 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
2DROTS Никита Панасюк
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