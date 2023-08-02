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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Талалаев высказался о возможной работе в Медиалиге

02 Августа 2023 • 22:10 Комментировать

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил на вопрос, готов ли он поработать в Медиалиге.  

«Пошел бы тренировать медийную команду? Пока есть где работать (улыбается). На ближайшие пять лет вроде бы трудоустроен», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, 50-летний специалист возглавил «Химки» в апреле этого года. Талалаев подписал с подмосковным клубом пятилетний контракт.

Стоит отметить, что у тренера не получилось сохранить команду в элитном дивизионе по итогам прошлого сезона, однако он продолжил работу в клубе.

В стартовых трех турах Первой лиги «Химки» набрали три очка из девяти возможных.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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