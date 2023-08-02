Талалаев высказался о возможной работе в Медиалиге

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил на вопрос, готов ли он поработать в Медиалиге.

«Пошел бы тренировать медийную команду? Пока есть где работать (улыбается). На ближайшие пять лет вроде бы трудоустроен», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, 50-летний специалист возглавил «Химки» в апреле этого года. Талалаев подписал с подмосковным клубом пятилетний контракт.

Стоит отметить, что у тренера не получилось сохранить команду в элитном дивизионе по итогам прошлого сезона, однако он продолжил работу в клубе.

В стартовых трех турах Первой лиги «Химки» набрали три очка из девяти возможных.