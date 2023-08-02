​Смородская назвала Медиалигу «бредом»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», высказалась насчёт медиафутбола.

Напомним, что в среду «Амкал», который представляет Медиалигу, преодолел первую стадию нижней части турнирной сетки Кубка России. «Амкал» обыграл «Красное Знамя» и теперь будет готовиться к противостоянию с «Текстильщиком».

«Господи, что это за бред! Вообще не вижу перспектив у этих лиг с бывшими футболистами и всякими неизвестными людьми. Они интересны только себе. Самый маленький и бедный клуб в ФНЛ имеет больше перспектив, чем команда из Медиалиги», - сказала Смородская, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Матчи третьего тура чемпионата России пройдут 4, 5 и 6 августа. После двух игровых дней на вершине турнирной таблицы располагаются «Краснодар» и «Спартак», которые набрали по шесть зачётных баллов.