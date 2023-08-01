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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Сапета примет участие в матче медийной команды «Брадцы» эксклюзив

01 Августа 2023 • 10:38 Комментировать

Глава пресс-службы медийного клуба «Брадцы» Мария Варганова в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» заявила, что бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета примет участие в матче медиафутбольной команды.

«Завтра, 2 августа, Александр Сапета сыграет за «Брадцев» в турнире «Медийная восьмерка». Мы также вели переговоры с некоторыми бывшими футболистами «Динамо», которые сейчас играют в МФЛ. В планах - продолжать приглашать профессионалов на игры клуба», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в текущем розыгрыше Кубка России примут участие медийные команды. В прошлом сезоне медиафутбольный коллектив «Амкал» одолел несколько профессиональных клубов в сетке розыгрыша.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Сапета Брадцы
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