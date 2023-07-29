Президент МФЛ отреагировал на новость о создании команды Дзюбой и Слуцким

Президент МФЛ Николай Осипов высказался о слухах, согласно которым форвард «Локомотива» Артём Дзюба и экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий создадут свою медиа-команду.

«Правда ли, что Дзюба и Слуцкий создают медийную команду? Нет дыма без огня. Как будет называться их команда? У них самих еще нет названия», — приводит слова Осипова портал Metaratings.

Ранее появилась информация, что команда Дзюбы и Слуцкого может принять участие в четвертом сезоне Медийной футбольной лиги, старт которого планируется на конец августа.

Добавим, что действующим чемпионом МФЛ является клуб «Родина Медиа».