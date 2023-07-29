Дзюба и Слуцкий организуют медиа-команду для участия в четвёртом сезоне МФЛ

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба и бывший главный тренер сборной России Леонид организуют медиа-команду, которая будет участвовать в четвёртом сезоне Медийной футбольной лиги, об этом в своём телеграм-канале сообщил президент Broke Boys Дмитрий Егоров.

По данным источника, партнёром команду станет букмекерская контора «Лига ставок», а курировать данный проект будут бывшие сотрудники национальной сборной.

Напомним, что третий сезон Медийной футбольной лиги выиграла команда «Родина Медиа», которой управляют Дмитрий Тарасов и известный певец T-Killah.