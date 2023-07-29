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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Дзюба и Слуцкий организуют медиа-команду для участия в четвёртом сезоне МФЛ

29 Июля 2023 • 19:27 Комментировать

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба и бывший главный тренер сборной России Леонид организуют медиа-команду, которая будет участвовать в четвёртом сезоне Медийной футбольной лиги, об этом в своём телеграм-канале сообщил президент Broke Boys Дмитрий Егоров.

По данным источника, партнёром команду станет букмекерская контора «Лига ставок», а курировать данный проект будут бывшие сотрудники национальной сборной.

Напомним, что третий сезон Медийной футбольной лиги выиграла команда «Родина Медиа», которой управляют Дмитрий Тарасов и известный певец T-Killah. 

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Артём Дзюба
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