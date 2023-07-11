Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Медийная футбольная лига (МФЛ)

Погребняк стремится в Медиалигу

11 Июля 2023 • 16:44 Комментировать

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк признался, что хочет попробовать свои силы в Медиалиге.

«Медиалига — это популяризация футбола в нашей стране. Готов ли я присоединиться к команде «Чисто Питер»? Я поддерживаю этот проект. Жду приглашения от Владислава Николаевича Радимова», — приводит слова Погребняка портал Legalbet.

Напомним, ранее «Зенит» создал свою медийную команду, которая получила название «Чисто Питер». Ее наставником стал бывший рулевой второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов.

Новый сезон Медийной футбольной лиги должен стартовать 19-20 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов Павел Погребняк Чисто Питер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
16:44 · Медиалига
Погребняк стремится в Медиалигу
05 Июля
10:40 · Медиалига
Райс на этой неделе должен пройти медосмотр перед трансфером в «Арсенал»
04 Июля
17:59 · Кубок России
​Тарасов назвал клуб, против которого хочет сыграть в Кубке России
03 Июля
21:32 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Тарасов: Я уже не хочу в профессиональный футбол
20:14 · Кубок России
Наставник «Родины Медиа» Каряка назвал цели команды на Кубок России
08:07 · Медиалига
Дмитрий Тарасов рассказал, в чём он круче Роналду и Месси 3
02 Июля
08:27 · Медиалига
Тарасов назвал победу в Медиалиге самой важной в своей карьере 1
01 Июля
22:37 · Медиалига
«Родина Медиа» обыграла 2DROTS в финале Медиалиги
19:03 · Медиалига
«Амкал» занял третье место в Медиалиге
29 Июня
15:33 · Медиалига
​Слуцкий может стать тренером команды «Козлы»
28 Июня
13:32 · Кубок России
Команда, которая займёт третье место в третьем сезоне МФЛ, выступит в розыгрыше Кубка России сезона-2023/24
27 Июня
23:44 · Медиалига
Финал и матч за третье место МФЛ пройдут в «Лужниках»
25 Июня
21:47 · Медиалига
Футболисты 2DROTS переиграли «Амкал» и вышли в финал Медиалиги
16:55 · Медиалига
«Родина Медиа» - первый финалист Медиалиги
18 Июня
22:19 · Медиалига
Игрок медиакоманды «БроукБойз» Шаюнов высказался о своём невероятном промахе
Все новости