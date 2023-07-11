Погребняк стремится в Медиалигу

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк признался, что хочет попробовать свои силы в Медиалиге.

«Медиалига — это популяризация футбола в нашей стране. Готов ли я присоединиться к команде «Чисто Питер»? Я поддерживаю этот проект. Жду приглашения от Владислава Николаевича Радимова», — приводит слова Погребняка портал Legalbet.

Напомним, ранее «Зенит» создал свою медийную команду, которая получила название «Чисто Питер». Ее наставником стал бывший рулевой второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов.

Новый сезон Медийной футбольной лиги должен стартовать 19-20 августа.