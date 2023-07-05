Райс на этой неделе должен пройти медосмотр перед трансфером в «Арсенал»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс уже на этой неделе может завершить свой переход в «Арсенал». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «канониры» скоро должны назначить игроку медосмотр, который должен состояться на этой неделе.

Отметим, что «Вест Хэм» получит а Райса около 118 миллионов евро компенсации, которые будут уплачены в течение 24 месяцев, о чём ранее сообщал журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic.

Напомним, Райс также имел вариант с продолжением карьеры в «Манчестер Сити», но команда Хосепа Гвардиолы не смогла договориться о сумме компенсации с «Вест Хэмом».