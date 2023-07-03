Дмитрий Тарасов рассказал, в чём он круче Роналду и Месси

Экс-полузащитник сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов, ныне выступающий за клуб «Родина Медиа», оставил громкий пост в своих социальных сетях после триумфа в Медиалиге.

«Я первый футболист на планете, который выиграл чемпионат России, Кубок России и Медиалигу! Такого точно нет ни у Месси, ни у Роналду!» - гласит сообщение Дмитрия в одной из социальных сетей.

Напомним, что финальный поединок Медиалиги прошел в минувший уик-энд. В решающем матче турнира команда Тарасова отпраздновала победу над 2DROTS со счетом 3:1. Третье место по итогам сезона занял «Амкал».