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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Дмитрий Тарасов рассказал, в чём он круче Роналду и Месси

03 Июля 2023 • 08:07 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов, ныне выступающий за клуб «Родина Медиа», оставил громкий пост в своих социальных сетях после триумфа в Медиалиге.

«Я первый футболист на планете, который выиграл чемпионат России, Кубок России и Медиалигу! Такого точно нет ни у Месси, ни у Роналду!» - гласит сообщение Дмитрия в одной из социальных сетей.

Напомним, что финальный поединок Медиалиги прошел в минувший уик-энд. В решающем матче турнира команда Тарасова отпраздновала победу над 2DROTS со счетом 3:1. Третье место по итогам сезона занял «Амкал».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Дмитрий Тарасов
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