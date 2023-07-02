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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Тарасов назвал победу в Медиалиге самой важной в своей карьере

02 Июля 2023 • 08:27 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной России и московского «Локомотива», а ныне игрок команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов высказался о триумфе в Медиалиге.

«Заслуженно. Игра была тяжёлая. Набрали хороший ход и взяли у 2DROTS реванш. Для меня это очень дорогая победа. Это самая важная победа в карьере для меня, потому что это моя команда», - передает слова полузащитника издание «Чемпионат».

Напомним, что финальный поединок Медиалиги состоялся в субботу, 1 июля. В решающем матче «Родина Медиа» отпраздновала победу над командой 2DROTS со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тарасов
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