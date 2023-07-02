Тарасов назвал победу в Медиалиге самой важной в своей карьере

Экс-футболист национальной сборной России и московского «Локомотива», а ныне игрок команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов высказался о триумфе в Медиалиге.

«Заслуженно. Игра была тяжёлая. Набрали хороший ход и взяли у 2DROTS реванш. Для меня это очень дорогая победа. Это самая важная победа в карьере для меня, потому что это моя команда», - передает слова полузащитника издание «Чемпионат».

Напомним, что финальный поединок Медиалиги состоялся в субботу, 1 июля. В решающем матче «Родина Медиа» отпраздновала победу над командой 2DROTS со счетом 3:1.