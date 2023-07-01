«Родина Медиа» обыграла 2DROTS в финале Медиалиги

В финале третьего сезона Медиалиги играли «Родина Медиа» и 2DROTS. Номинальные хозяева очень быстро повели, Артур Газданов перехватил передачу назад, оказался сам перед воротами и перебросил голкипера. Тут же момент у Максима Пичугина, его удар вратарь перевел в штангу. Соперник ответил голом, но Борис Фартуна все же забил после того, как подыграл себе рукой, не засчитано. И все же 2DROTS удалось отыграться. После углового Максим Фролов сравнял счет. В самой концовке также после корнера Максим Вяткин вколотил мяч в цель. В следующей атаке Пичугин убежал один на один и забил третий гол.
«Родина Медиа» стала победителем Медиалиги.
Протокол игры
|(1:0) Газданов Артур (ГАЗДАНОВ)5'
|37'Семенов Владислав (SEMIO) (1:1)
|(2:1) Вяткин Артём (ВЯТЫЧ)47'
|(3:1) Пичугин Максим (ПИЧА)48'
Швагирев Максим (SHVAGIREV)•Степанов Степан (ДЯДЯ СТЕПА)•Вяткин Артём (ВЯТЫЧ)•Рустамов Гасан (GAS)•Абоубакар Мусса (MOUSSA)•Тарасов Дмитрий (TARASOV)•Оленченко Владимир (OLENCHENKO)•Ндонгмо Делио (ALEX)•Маляров Никита (АРАГОН)•Газданов Артур (ГАЗДАНОВ)•Пичугин Максим (ПИЧА)
Запасные: Гудаева Эля (GUDAEVA)•Каряка Андрей (КАРЯКА)•Шлёнкин Егор (EGA)•Дорофеев Никита (ДОРОФЕЕВ)•Витвицкий Даниил (VITVA)•Тарасов Александр (T-KILLAH)•Абдельааль Ахмед (OZOO')•Демидов Глеб (ХЛЕБ)•Давыдов Денис (SUETA)•Блатов Виктор (BLATOV)•Титов Андрей (HUNTER)•Шулая Ладо (LADO)•Овечкин Андрей (OVE)•Сухоносов Никита (SUKHONOSOV)•Будаков Александр (РИЕЛТОР)•Шишов Дмитрий (SHISHA)•Пустовит Валерий (ПУСТОВИТ)•Поникаров Артём (PANYA)
Сычев Дмитрий (KARIUS)•Гудаев Денис (DE GUDAI)•Сальников Илья (SALYA)•Логинов Вадим (LOGA)•Семенов Владислав (SEMIO)•Скляр Эдамс Валтэр (EDAMS)•Степанов Александр (СТИЛЬ)•Фартуна Борис (FARTUNA)•Ослоновский Владислав (SLON)•Манаев Станислав (MANNA)•Гаучао Годфрид (GAWUCHO)
Запасные: Шибаев Алекс (ALEX)•Бегларян Артур (BEGLARYAN)•Бондарь Олег (VAGABOND)•Степанов Александр (STEP)•Вотяков Назар (VVS OBLA)•Филипов Владимир (FIL)•Фёдоров Илья (MAMBA)•Рахмани Адель (RAHMANI)•Балашов Александр (BALA23)•Талабко Артём (TALABKO)•Фролов Максим (FROL)•Кудухов Леван (LEVA)•Нту Ромео (MBAYPE)
01 июля.
Бан пользователя