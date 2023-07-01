«Родина Медиа» обыграла 2DROTS в финале Медиалиги

В финале третьего сезона Медиалиги играли «Родина Медиа» и 2DROTS. Номинальные хозяева очень быстро повели, Артур Газданов перехватил передачу назад, оказался сам перед воротами и перебросил голкипера. Тут же момент у Максима Пичугина, его удар вратарь перевел в штангу. Соперник ответил голом, но Борис Фартуна все же забил после того, как подыграл себе рукой, не засчитано. И все же 2DROTS удалось отыграться. После углового Максим Фролов сравнял счет. В самой концовке также после корнера Максим Вяткин вколотил мяч в цель. В следующей атаке Пичугин убежал один на один и забил третий гол.

«Родина Медиа» стала победителем Медиалиги.